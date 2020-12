Elisabetta Gregoraci "Fidanzato? Andrò a Uomini e Donne..."/ “L’amore viene in modo naturale, se arriverà.." (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di essere una vera leonessa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ora è single, ma è pronta ad accogliere un nuovo amore. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha dimostrato di essere una vera leonessa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ora è single, ma è pronta ad accogliere un nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato, ormai da una settimana, la casa del Grande Fratello Vip per sua volontà: nessuna eliminazione, ma dopo l’annuncio del prolungamento del reality show per altri due ...

GFVip, Elisabetta Gregoraci parla della sua situazione sentimentale e cita Maria De Filippi

Tempo di chiarezza per Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese ha abbandonato il Grande Fratello Vip, rinunciando al prolungamento del contratto, ed è tornata da suo figlio Nathan Falco, avuto con ...

