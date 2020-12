Donadoni | “A Pirlo serve ancora tempo Gasp-Gomez? Si può vincere senza essere amici”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto, ex allenatore del Bologna e della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati da, i primi mesi diallenatore: “, non vedo una squadra plasmata a sua immagine. Finora ha cambiato spesso interpreti perché la rosa glielo consente, ma è difficile conciliare subito gioco e risultati“. Sul casoerini-queste le parole di: “Sarebbe un peccato rovinare tutto. Ma sono anche convinto che nel calcio si possa. Quella che conta è nonnemici“. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Juventus di Pirlo invece non è non ancora plasmata come vorrebbe". Il giudizio Il Milan di Stefano Pioli è sicuramente la sorpresa di questo campionato ma che sta ormai diventando una certezza.Donadoni: «Scudetto? Facile dire Juve all'inizio. Ma ora...». Le dichiarazioni dell'ex tecnico di Parma e Bologna ...