Disabili: Conte, 'sistema accertamento disabilità va rivisto' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Sull'innalzamento delle pensioni di invalidità sono d'accordo sulla necessità di ampliare la platea dei destinatari, con un rinnovato meccanismo di accertamento" dei requisiti per poterle ottenere. "Bisogna rivedere il sistema di accertamento" e introdurne uno "che possa abbracciare una visione molto più ampia e multidimensionale". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Sull'innalzamento delle pensioni di invalidità sono d'accordo sulla necessità di ampliare la platea dei destinatari, con un rinnovato meccanismo di" dei requisiti per poterle ottenere. "Bisogna rivedere ildi" e introdurne uno "che possa abbracciare una visione molto più ampia e multidimensionale". Così il premier Giuseppe, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato.

La7tv : #lariachetira @MatteoSalvinimi (Lega): 'Ritengo, conscio dei miei limiti, che potremmo governare meglio di quanto n… - TV7Benevento : Disabili: Conte, 'sistema accertamento disabilità va rivisto'... - TV7Benevento : Scuola: Conte, 'chiusure dramma per disabili, massimo impegno governo per presenza'... - infoitinterno : Alla tombolata on line delle associazioni per i disabili all'improvviso spunta il premier Conte - varesenews : In 57 on line alla tombolata delle associazioni per i disabili e all’improvviso spunta G -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili Conte Disabili: Conte, 'sistema accertamento disabilità va rivisto' SardiniaPost Coronavirus: Conte, 'dura prova, sta acuendo fragilità e disparità esistenti'

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato.Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissima prova del lockdown, ...

Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania o faccio da solo». Zampa: «Stretta come in Germania»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un momento ...

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato.Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissima prova del lockdown, ...Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un momento ...