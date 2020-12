Amici 20 anticipazioni puntata 19 dicembre: sfide e provvedimenti con una modifica al regolamento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stata registrata oggi 16 dicembre 2020, una nuova puntata di Amici 20. Come avrete visto nel day time di oggi su Canale 5 e anche durante quello di Italia 1, i ragazzi sono stati puniti perchè durante la settimana hanno ridotto la casa in condizioni igieniche imbarazzanti ed è per questo che poi, come punizione, hanno persino dovuto scegliere tra di loro chi mandare in sfida. Cosa che ha avuto delle ripercussioni. Da un lato infatti Arianna ha puntato il dito contro tutti i suoi compagni, dall’altro Evandro ha avuto una crisi sentendosi in colpa per le scelte fatte. Ma alla fine, come vedremo nella puntata di Amici 20 in onda sabato 19 dicembre, i ragazzi sono stati chiamati a fare le sfide, anche se non tutti. Inoltre nella puntata di sabato 19 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stata registrata oggi 162020, una nuovadi20. Come avrete visto nel day time di oggi su Canale 5 e anche durante quello di Italia 1, i ragazzi sono stati puniti perchè durante la settimana hanno ridotto la casa in condizioni igieniche imbarazzanti ed è per questo che poi, come punizione, hanno persino dovuto scegliere tra di loro chi mandare in sfida. Cosa che ha avuto delle ripercussioni. Da un lato infatti Arianna ha puntato il dito contro tutti i suoi compagni, dall’altro Evandro ha avuto una crisi sentendosi in colpa per le scelte fatte. Ma alla fine, come vedremo nelladi20 in onda sabato 19, i ragazzi sono stati chiamati a fare le, anche se non tutti. Inoltre nelladi sabato 19 ...

