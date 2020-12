Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA E DELLE RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO-FIUMICINO CI SPOSTIAMO LAVORI SULLA SALARIA CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, CODE IN DIREZIONE CENTRO PER LO STESSO MOTIVO LAVORI SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE COLLEVERDE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO, STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA ...