Triste epilogo per Fabio e Mingo: il secondo condannato per truffa a Mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Striscia la Notizia ha subito un duro colpo. Chi avrebbe detto che un suo inviato fosse condannato al carcere? Ebbene, è proprio così, Domenico De Pasquale ( chiamato Mingo) è stato condannato da una sentenza del Tribunale di Bari. Egli dovrà trascorrere in carcere 1 anno e 2 mesi, scendiamo nei dettagli. Striscia la Notizia news, Domenico De Pasquale dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di reclusione Domenico De Pasquale è stato condannato al carcere perché ritenuto colpevole dei reati di truffa, falso e diffamazione. Striscia la Notizia ha quindi trasmesso, inconsapevolmente falsi servizi tra l'anno 2012 e il 2013. Non solo Mingo è stato ritenuto colpevole, per avere inventato fatti, spacciati per realmente accaduti. L'ex inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato ... Leggi su nonsolo.tv

