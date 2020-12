Stefania Orlando a mente fredda parla di Tommaso Zorzi e della nomination ricevuta (Di martedì 15 dicembre 2020) Stefania Orlando, quando Tommaso Zorzi ieri sera le ha confessato di averla nominata, è scoppiata a piangere in bagno ed è andata a letto molto triste. Oggi, a mente fredda, ha parlato con Filippo Nardi ed ha svelato cosa pensa di Tommaso e della nomination ricevuta. “Qua dentro avevo dei legami creati dall’inizio, mai raffreddati. Mai, fino a ieri sera. Tommaso e Maria Teresa. Ieri sera ho subìto due tradimenti, parola forse troppo forte, ma erano i miei due punti di riferimento”. Stefania Orlando ha poi continuato: “Maria Teresa me la sono ritrovata in una clip dove si lamentava di me che l’avevo abbandonata, Tommaso ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020), quandoieri sera le ha confessato di averla nominata, è scoppiata a piangere in bagno ed è andata a letto molto triste. Oggi, a, hato con Filippo Nardi ed ha svelato cosa pensa di. “Qua dentro avevo dei legami creati dall’inizio, mai rafti. Mai, fino a ieri sera.e Maria Teresa. Ieri sera ho subìto due tradimenti, parola forse troppo forte, ma erano i miei due punti di riferimento”.ha poi continuato: “Maria Teresa me la sono ritrovata in una clip dove si lamentava di me che l’avevo abbandonata,...

trash_italiano : Stefania Orlando comunque rivelazione 2020. #GFVIP - trash_italiano : STEFANIA ORLANDO CHE BELLA CHE SEI #GFVIP - MadamaButterfl8 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “comunque vada, guai chi me lo tocca, perché per me deve vincere il grande fratello. Io voglio bene a lui… - pierpp_ : RT @isorrisidiem: Stefania Orlando sei l’amore.?? #GFVIP - Enzam1992 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “comunque vada, guai chi me lo tocca, perché per me deve vincere il grande fratello. Io voglio bene a lui… -