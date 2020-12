Oms | “Babbo Natale è immune al virus e potrà circolare per distribuire i regali”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) “al coronaviaggiare per consegnare ia tutti i bambini del mondo”. Sono queste le parole di Maria Van Kherkove, capo-epidemiologa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), pronunciate nel corso dell’ultimo biefring per rassicurare grandi e piccini: “Comprendo la preoccupazione per, dal momento che è un anziano, ma vi posso assicurare che èa questo. Ci abbiamo parlato, sta bene come sue moglie.entrare e uscire dallo spazio aereo liberamente peri suoi”. SportFace.