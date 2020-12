Omicidio Raciti, Speziale esce dal carcere per fine pena: "La mia condanna è stata un'ingiustizia" (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo otto anni e otto mesi di reclusione nel carcere di Messina, Antonio Speziale è tornato in libertà. L’ultra del Catania era stato condannato per Omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, rimasto vittima durante gli scontri al derby contro il Palermo il 2 febbraio del 2007. All’epoca Speziale era ancora minorenne. “Intanto voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”, sono state le prime parole di Speziale all’uscita del carcere di contraga Gazzi. Ad attenderlo suo padre e i tifosi del Messina, rivali storici della squadra etnea, che lo hanno salutato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo otto anni e otto mesi di reclusione neldi Messina, Antonioè tornato in libertà. L’ultra del Catania era statoto perpreterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo, rimasto vittima durante gli scontri al derby contro il Palermo il 2 febbraio del 2007. All’epocaera ancora minorenne. “Intanto voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La miaun’e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”, sono state le prime parole diall’uscita deldi contraga Gazzi. Ad attenderlo suo padre e i tifosi del Messina, rivali storici della squadra etnea, che lo hanno salutato ...

