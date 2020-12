Noi | Cassandre inascoltate Attenti a Natale o avremo un altro marzo terribile

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) “I timori sono gli stessi che noi,, avevamo quando a giugno-luglio si pensava di aver superato l’epidemia e si riaprivano le discoteche. Il risultato ce l’abbiamo sotto gli occhi ancora adesso”. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), commenta amaro al Corriere della Sera: “La storia non ci ha insegnato nulla!”. Secondo Ippolito, “il virus è ancora lì e si diffonde sempre allo stesso modo, è pericoloso oggi come lo era ascorso e come lo sarà adel 2021 se non saremo stati intelligenti durante le festività di fine anno. In Italia ci sono stati 30.000 decessi per il coronavirus da quando, a fine maggio, qualcuno disse che il virus clinicamente non esisteva più”. E ancora oggi, mentre la Germania chiude, “in Italia ...