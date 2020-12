Monoliti: una nuova struttura spunta in Alto Adige (Di martedì 15 dicembre 2020) L’epopea dei Monoliti è lungi dal trovare una chiusa. La curiosa invasione continua e si arricchisce di nuovi dettagli. Dopo le apparizioni negli USA, in Romania, su una spiaggia dell’isola di Wight e in diversi paesi europei, è la volta dell’Italia. Sì, perché nei giorni scorsi uno svettante monolite è apparso nel mezzo di una Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) L’epopea deiè lungi dal trovare una chiusa. La curiosa invasione continua e si arricchisce di nuovi dettagli. Dopo le apparizioni negli USA, in Romania, su una spiaggia dell’isola di Wight e in diversi paesi europei, è la volta dell’Italia. Sì, perché nei giorni scorsi uno svettante monolite è apparso nel mezzo di una

MoliPietro : Monoliti: una nuova struttura spunta in Alto Adige - AleSalvi12 : RT @cicap: Il 20 novembre di quest’anno gli organi di stampa riportano una curiosa notizia: in una zona desertica, sita in un’area protetta… - cicap : Il 20 novembre di quest’anno gli organi di stampa riportano una curiosa notizia: in una zona desertica, sita in un’… - heroesandcons : Resta impressionante quanto: 1)non sembriamo farcela quasi mai a andare in vantaggio nel primo tempo e goderci una… - mxxma : @QLexPipiens La dichiarazione che la specie umana e buona e inclusiva. Oramai arrivata piuttosto in là. D'altra par… -