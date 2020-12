Harry e Meghan si lanciano anche nei podcast | firmato un accordo con Spotify

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 dicembre 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sempre più inarrestabili. L’ultimo passo della coppia è il debutto nel mondo dei podcast, attività in cui ultimamente in molti si stanno cimentando, anche senza avere la voce giusta. Quella dei duchi di Sussex di certo è perfetta per gridare «indipendenza economica», la ragione principale per cui i due avrebbero deciso di firmare un accordo con Spotify, annunciato martedì 15 ottobre.