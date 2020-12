Grande Fratello Vip 2020/ Nomination e diretta: Zorzi e Malgioglio a rischio (Di martedì 15 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e Nomination oggi, 14 dicembre: Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet hanno portato scompiglio in casa e i vip si mettono d'accordo su chi nominare? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)Vip, anticipazioni eoggi, 14 dicembre: Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet hanno portato scompiglio in casa e i vip si mettono d'accordo su chi nominare?

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - Linkiesta : Il governicchio Il confronto politico e sanitario con la Germania è impietoso e questa volta il nostro puntero non… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - MrsPadfoot_ : RT @parliamodizorzi: Ho iniziato il grande fratello per Tommaso quest’anno, lo finiró per lui. SALVATE TOMMASO. VI PREGO. PERCENTUALI BULGA… - Dansai75 : RT @pupoghinazzi: #pupo #enzoghinazzi #???? @antonellaeliatv @grandefratellotv #gfvip @atelier_massimo_vello @chiarabonilapetiterobe @ Stud… -