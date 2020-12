Formazioni ufficiali Benevento Lazio | le scelte degli allenatori

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All.F.Inzaghi(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.S.Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

cmdotcom : #BeneventoLazio alle 20.45, formazioni ufficiali: Correa-Immobile dal 1', c'è Escalante. Insigne con Lapadula… - GoalItalia : Luis Alberto c'è, chances per Escalante e Roberto Insigne ? Le formazioni ufficiali di #BeneventoLazio ?? - IoNascoQui : Benevento – Lazio, le formazioni ufficiali. Tornano Luiz Felipe e Luis Alberto, Escalante al posto di Leiva. In att… - sportface2016 : #AscoliCosenza, le formazioni ufficiali - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #BeneventoLazio, formazioni ufficiali: la scelta su #Immobile! Spazio a Insigne ? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal (Italia)

Le formazioni ufficiali di Benevento – Lazio del 15 dicembre 2020, incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20:45 ...Le formazioni ufficiali di Cittadella-Vicenza, match valido per la dodicesima giornata di Serie B 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Tombolato per questo derby veneto tra due squadre in forma che vor ...