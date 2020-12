Elisabetta Gregoraci torna nella Casa con stile. E con un dettaglio di lusso: che prezzo! (Di martedì 15 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è rientrata per l’ultima volta nella Casa del GF Vip. Come annunciato da Alfonso Signorini in apertura di puntata, Eli ha infatti avuto un altro faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli prima di accomodarsi in studio insieme agli altri vipponi ormai fuori dal reality. Un confronto con cui i due “amici speciali” hanno messo fine alle polemiche dei giorni scorsi, quelle che hanno fatto seguito all’uscita di scena di lei. Se venerdì scorso avevano avuto uno scontro a distanza, questa settimana la Gregoraci è tornata nella Casa. “Questa è l’ultima volta che vengo perché devi fare il tuo percorso – ha esordito Eli – Sono qui perché non mi andava di rovinare quell’affetto che si è creato in 80 giorni … anche quel “cara” che mi hai detto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)è rientrata per l’ultima voltadel GF Vip. Come annunciato da Alfonso Signorini in apertura di puntata, Eli ha infatti avuto un altro faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli prima di accomodarsi in studio insieme agli altri vipponi ormai fuori dal reality. Un confronto con cui i due “amici speciali” hanno messo fine alle polemiche dei giorni scorsi, quelle che hanno fatto seguito all’uscita di scena di lei. Se venerdì scorso avevano avuto uno scontro a distanza, questa settimana lata. “Questa è l’ultima volta che vengo perché devi fare il tuo percorso – ha esordito Eli – Sono qui perché non mi andava di rovinare quell’affetto che si è creato in 80 giorni … anche quel “cara” che mi hai detto in ...

