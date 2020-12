Elettra Lamborghini | la donna più cliccata del 2020 La classifica completa

Pino__Merola : Elettra Lamborghini ha disegnato una collezione di sneakers per AW LAB - fra2009100 : RT @davbio74: Elettra #Lamborghini distribuirá mille euro a 5 sconosciuti guidando una #Fedez - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip 5, mistero su Ginevra Lamborghini: nuovo concorrente dalle Casa, ma la sorella Elettra…. - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: E di cosa voleva parlare ?? #GfVip - BTutaro : Elettra #Lamborghini fa beneficenza in #Fedez. -

Ginevra Lamborghini non sarà una concorrente del GF. La sorella della cantante avrebbe avanzato delle pretese che Alfonso Signorini non gli ha accordato ...LEGGI ANCHE > Alfonso Signorini rivela: «Abbiamo trovato il ragazzo che entrerà in casa per Tommaso Zorzi» GF Vip cosa succederà nelle prossime settimane «Il programma, al co ...