Diffidati Genoa-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

(Di martedì 15 dicembre 2020) I calciatoridelprima della sfida contro ile aindelsono due. Si tratta di due punti fermi come Franck Kessie e Theo Hernandez, che in caso di ulteriore ammonizione al Ferraris sarebbero costretti a saltare il match contro i neroverdi. Gli emiliani, invece, vedono asoltanto un calciatore, anche in questo caso tra i più importanti dello scacchiere di De Zerbi, vale a dire Locatelli. SportFace.

Karen__Green_ : RT @Lorenzino1899: Gabbia e Bennacer infortunati. Quest’ultimo ha un controllo tra 10 giorni, quindi di conseguenza salta Genoa, Sassuolo e… - Lorenzino1899 : Gabbia e Bennacer infortunati. Quest’ultimo ha un controllo tra 10 giorni, quindi di conseguenza salta Genoa, Sassu… - elrossoner : Theo e Kessié diffidati e dopo il Genoa abbiamo Sassuolo e Lazio - infoitsport : Diffidati Genoa-Juve: un calciatore a rischio squalifica nel match di Marassi - junews24com : Diffidati Genoa-Juve: un calciatore a rischio squalifica nel match di Marassi - -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Genoa

Sportface.it

I calciatori diffidati del Milan prima della sfida contro il Genoa e a rischio squalifica in vista del Sassuolo sono due. Si tratta di due punti fermi come Franck Kessie e Theo Hernandez, che in caso ...In vista di Genoa-Milan i rossoneri devono stare attenti alla situazione ... Theo Hernandez e Franck Kessiè sono infatti diffidati ed al prossimo cartellino giallo verranno squalificati. Una ...