Daniela Poggiali, condannata a 30 anni per l’omicidio di un 95enne. L’ex infermiera di Lugo attende un altor verdetto (Di martedì 15 dicembre 2020) Trent’anni di carcere per Daniela Poggiali, L’ex infermiera dell’Ausl Romagna, accusata dell’omicidio pluriaggravato di un suo paziente. Massimo Montanari, morto il 12 marzo 2014 all’ospedale di Lugo nel Ravennate, aveva 95 anni. È questa la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di Ravenna che conclude il processo di primo grado contro la ex infermiera: i giudici hanno confermato l’ergastolo chiesto dai pm Alessandro Mancini e Angela Scorza, che si traduce in 30 anni con lo sconto di un terzo della pena per il rito abbreviato. L’imputata non era presente in aula. Poggiali sta attendendo anche l’appello ter di un altro procedimento in cui è accusata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Trent’di carcere perdell’Ausl Romagna, accusata delpluriaggravato di un suo paziente. Massimo Montanari, morto il 12 marzo 2014 all’ospedale dinel Ravennate, aveva 95. È questa la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di Ravenna che conclude il processo di primo grado contro la ex: i giudici hanno confermato l’ergastolo chiesto dai pm Alessandro Mancini e Angela Scorza, che si traduce in 30con lo sconto di un terzo della pena per il rito abbreviato. L’imputata non era presente in aula.stando anche l’appello ter di un altro procedimento in cui è accusata ...

