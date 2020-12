Coronavirus, Boccia: “Fino al 7 gennaio è utile per tutti chiudere il più possibile. Abbiamo il dovere di salvare vite, non di stimolare assembramenti o cenoni” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Siamo oltre il 36% delle terapie intensive, oltre il 42% di posti in area medica occupati. Sono le soglie che non bisogna superare. Il nostro impegno è quello di andare sotto quei parametri. Scendiamo anche bene nonostante la scelta di non fare il secondo lockdown nazionale, ma è evidente che questo mese deve portarci ancora più su e mettere in sicurezza il più possibile la rete sanitaria”. E’ quanto ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenendo a DiMartedì. “Ritengo che dalle giornate prefestive prima di Natale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, Fino al 7 gennaio è più utile per tutti chiudere il più possibile. Dal mio punto di vista non si fa il cenone di Natale. Ipotizzare assembramenti è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) “Siamo oltre il 36% delle terapie intensive, oltre il 42% di posti in area medica occupati. Sono le soglie che non bisogna superare. Il nostro impegno è quello di andare sotto quei parametri. Scendiamo anche bene nonostante la scelta di non fare il secondo lockdown nazionale, ma è evidente che questo mese deve portarci ancora più su e mettere in sicurezza il piùla rete sanitaria”. E’ quanto ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, intervenendo a DiMartedì. “Ritengo che dalle giornate prefestive prima di Natale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -,al 7è piùperil più. Dal mio punto di vista non si fa il cenone di Natale. Ipotizzareè ...

stebellentani : Corsera: da pag.1 a 11 tutte sul coronavirus (da intervista delirante di boccia a esaltazione pranzi all’aperto, c’… - clikservernet : Coronavirus, Boccia: “Fino al 7 gennaio è utile per tutti chiudere il più possibile. Abbiamo il dovere di salvare v… - Noovyis : (Coronavirus, Boccia: “Fino al 7 gennaio è utile per tutti chiudere il più possibile. Abbiamo il dovere di salvare… - fcolarieti : Coronavirus, Boccia: “Fino al 7 gennaio è utile per tutti chiudere il più possibile. Abbiamo il dovere di salvare v… - lucianomare2 : @diMartedi @F_Boccia volete anticipare le vaccinazioni a metà gennaio perchè la gente comincia a capire che il vacc… -