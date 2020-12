Un tesoro approda in un villaggio in Venezuela: abitanti raccolgono oro e gioielli dal mare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come una manna dal cielo. Un vero e proprio tesoro - di quelli da storie di pirati con scrigni pieni di oro, argento e pietre preziose - è approdato da chissà dove sulle rive di un villaggio di pescatori sulla costa caraibica del Venezuela, Guaca, messo in ginocchio dalla crisi economica che da tempo attanaglia il Paese proprio mentre l’immagine del futuro veniva resa ancor più cupa dell’impatto della pandemia globale da coronavirus.Ne scrive il New York Times e la vicenda fa il giro di siti e testate online. E’ una storia però che va avanti da mesi, da settembre almeno quando Yolman Lares è il primo a trovare un medaglione d’oro con l’immagine della Madonna. “Ho cominciato a tremare. Ho urlato dalla gioia”, ha raccontato al New York Times il 25enne Lares, “era la prima volta che mi accadeva qualcosa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come una manna dal cielo. Un vero e proprio- di quelli da storie di pirati con scrigni pieni di oro, argento e pietre preziose - èto da chissà dove sulle rive di undi pescatori sulla costa caraibica del, Guaca, messo in ginocchio dalla crisi economica che da tempo attanaglia il Paese proprio mentre l’immagine del futuro veniva resa ancor più cupa dell’impatto della pandemia globale da coronavirus.Ne scrive il New York Times e la vicenda fa il giro di siti e testate online. E’ una storia però che va avanti da mesi, da settembre almeno quando Yolman Lares è il primo a trovare un medaglione d’oro con l’immagine della Madonna. “Ho cominciato a tre. Ho urlato dalla gioia”, ha raccontato al New York Times il 25enne Lares, “era la prima volta che mi accadeva qualcosa ...

HuffPostItalia : Un tesoro approda in un villaggio in Venezuela: abitanti raccolgono oro e gioielli dal mare - zazoomblog : Venezuela un tesoro approda sulle spiagge di Guaca e cambia la vita di tanti pescatori - #Venezuela #tesoro… - CdT_Online : Un tesoro approda in un villaggio di pescatori -