Ultimo atto del sistema tram di Palermo | 40 km per altre 4 linee

(Di lunedì 14 dicembre 2020) PALERMO – Un’opera che al termine del suo completamento trasporterà tra cento e 120mila persone al giorno e che avrà una rete di 84 chilometri lungo undici linee, con una riduzione di emissioni di Co2 stimata in circa 9.500 tonnellate ogni anno. Queste le caratteristiche del sistema tramviario di Palermo che, con il recente finanziamento di 481 milioni di euro da parte del ministero dei Trasporti, a valere sul Fondo per il trasporto rapido di massa, si doterà di altre quattro linee: stazione centrale-Giachery (via mare); Bonagia-via Basile (Orleans); De Gasperi-Sferracavallo; De Gasperi-Zen/Mondello. Queste si integreranno con le quattro linee già in esercizio dalla Stazione Centrale a Brancaccio e dalla Stazione Notarbartolo a Borgo Nuovo-Cep e a Corso Calatafimi, nonché con le linee in fase di appalto per cui si andrà in gara nel 2021 con il finanziamento complessivo di 296 milioni fra Patto per il sud, Comune e Regione.