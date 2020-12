Russo: “Si ottimizzino il servizio di tamponi al drive-in e la comunicazione da parte della Asl” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla gestione Covid riceviamo una nota della consigliera comunale di palazzo Mosti Angela Russo che fa presente agli organi competenti che nei giorni scorsi si è verificato un problema al drive-in dove si effettuano i tamponi per il Virus Covid 19. L’episodio ha visto coinvolta una cittadina nei giorni scorsi. Racconta la consigliera: “La segnalazione riguarda la mancata presenza di una fila per fare il tampone per le persone non automunite: sembrerebbe, infatti, che nessuno si sia posto il problema di un anziano o, in generale, di qualcuno che vive da solo e che, senza l’aiuto di qualcuno che lo accompagni in auto a effettuare il test, non potrebbe usufruire del suddetto servizio. La consigliera chiede agli organi competenti di porre attenzione a questo problema, che nei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla gestione Covid riceviamo una notaconsigliera comunale di palazzo Mosti Angelache fa presente agli organi competenti che nei giorni scorsi si è verificato un problema al-in dove si effettuano iper il Virus Covid 19. L’episodio ha visto coinvolta una cittadina nei giorni scorsi. Racconta la consigliera: “La segnalazione riguarda la mancata presenza di una fila per fare il tampone per le persone non automunite: sembrerebbe, infatti, che nessuno si sia posto il problema di un anziano o, in generale, di qualcuno che vive da solo e che, senza l’aiuto di qualcuno che lo accompagni in auto a effettuare il test, non potrebbe usufruire del suddetto. La consigliera chiede agli organi competenti di porre attenzione a questo problema, che nei ...

