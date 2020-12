‘Miss Italia 2020’ è Martina Sambucini! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Miss Italia 2020 è Martina Sambucini! A decretare la vincitrice di questa edizione totalmente social è stata la sola giuria che l’ha scelta tra le prime tre classificate. Lo svolgimento della finale ha visto le 23 concorrenti raccontarsi di fronte alla giuria, che ha selezionato come tre finaliste Miss Liguria Alice Leone, Miss Roma Martina Sambucini e Miss 365 Beatrice Scolletta. La seconda classificata è stata Beatrice Scolletta, mentre in terza posizione si è piazzata Alice Leone. La giuria è presieduta dall’attore Paolo Conticini e composta dalla criminologa Roberta Bruzzone, da Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, dal modello Akash Kumar, dalla fotografa Tiziana Luxardo, dal medico specialista in ortodonzia e studioso di riabilitazione estetica Raoul D’Alessio e dalla psicoterapeuta Maddalena ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Miss2020 èA decretare la vincitrice di questa edizione totalmente social è stata la sola giuria che l’ha scelta tra le prime tre classificate. Lo svolgimento della finale ha visto le 23 concorrenti raccontarsi di fronte alla giuria, che ha selezionato come tre finaliste Miss Liguria Alice Leone, Miss RomaSambucini e Miss 365 Beatrice Scolletta. La seconda classificata è stata Beatrice Scolletta, mentre in terza posizione si è piazzata Alice Leone. La giuria è presieduta dall’attore Paolo Conticini e composta dalla criminologa Roberta Bruzzone, da Miss1999 Manila Nazzaro, dal modello Akash Kumar, dalla fotografa Tiziana Luxardo, dal medico specialista in ortodonzia e studioso di riabilitazione estetica Raoul D’Alessio e dalla psicoterapeuta Maddalena ...

