Milano, consigliere comunale salva una donna dall'annegamento nel Naviglio

Un tuffo nelle acque gelide del Naviglio, per salvare una donna che stava annegando: con questo coraggioso gesto Enrico Baj, capogruppo di opposizione del consiglio comunale di Gaggiano, in provincia di Milano, si è meritato i complimenti del Sindaco Sergio Perfetti e del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, oltre ovviamente alla gratitudine della sua concittadina. L'esponente del centrodestra stava passeggiando con i suoi cani questa mattina intorno alle 8.00, percorrendo il tratto lungo il Naviglio che caratterizza il pittoresco comune della Città Metropolitana, quando si è accorto che nell'acqua c'era una donna che ...

- qn_giorno : #Milano, #Gaggiano: donna cade nel Naviglio, la salva il consigliere comunale