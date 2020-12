Magi | eventuale terza ondata | bisogna essere pronti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “La preoccupazione e’ farsi trovareper una. Per questo e’ necessario che i contagi rimangano esigui anche durante le feste di Natale”. Lo afferma il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio, a Radio Cusano Campus. Il rieletto presidente dell’Ordine dei medici, ha spiegato come funzionera’ la campagna di vaccinazione anti-covid: “Il vaccino- argomenta- verra’ somministrato in due fasi. È previsto, infatti, un richiamo dopo una ventina di giorni. Si partira’ con il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e gli operatori di queste ultime.” “Si sta facendo in modo che il vaccino sia consegnato direttamente al fornitore nel punto di distribuzione. La sua conservazione sara’ fondamentale, occorre mantenere la catena del freddo, ...