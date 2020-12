Libia: Pd Senato deposita mozione su pescatori sequestrati (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Pd Senato ha depositato in aula una mozione sul caso dei pescatori sequestrati in Libia, a prima firma Marcucci, Alfieri, Ferrari. Si apprende da fonti parlamentari dem. Nel testo si fa riferimento ai casi di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto, e di Giulio Regeni, dopo le conclusioni della procura sugli eventi che hanno portato dalla morte del giovane ricercatore italiano al Cairo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Pdhato in aula unasul caso deiin, a prima firma Marcucci, Alfieri, Ferrari. Si apprende da fonti parlamentari dem. Nel testo si fa riferimento ai casi di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto, e di Giulio Regeni, dopo le conclusioni della procura sugli eventi che hanno portato dalla morte del giovane ricercatore italiano al Cairo.

TV7Benevento : Libia: Pd Senato deposita mozione su pescatori sequestrati (2)... - TV7Benevento : Libia: Pd Senato deposita mozione su pescatori sequestrati... - V_Mazzotta : @M5S_Camera @M5S_Senato @GiuseppeConteIT Vi ricordate #crisi #Sigonella? Ma non riuscite a #stabilizzare la #Libia… - marinabrunelli1 : RT @McGadda: È appena stato approvato al Senato l’emendamento a prima firma @davidefaraone per il sostegno economico delle famiglie di pesc… - mariamacina : RT @McGadda: È appena stato approvato al Senato l’emendamento a prima firma @davidefaraone per il sostegno economico delle famiglie di pesc… -