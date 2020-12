La scuola oggi sta formando generazioni di cretino-intelligenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per il Prof. Saverio Fortunato, Rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia, la scuola sta formando generazioni di cretino-intelligenti: in futuro si dovrà andare dallo specialista per ottenere un ragionamento intelligente La stupidità di oggi si diffonde camuffata da intelligenza, grazie al suo lessico, carico di idiozie linguistiche, riesce a convertire il negativo in positivo,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per il Prof. Saverio Fortunato, Rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia, lastadi: in futuro si dovrà andare dallo specialista per ottenere un ragionamento intelligente La stupidità disi diffonde camuffata da intelligenza, grazie al suo lessico, carico di idiozie linguistiche, riesce a convertire il negativo in positivo,… L'articolo Corriere Nazionale.

AzzolinaLucia : Oggi sono stata intervistata da Myrta Merlino a L'Aria di Domenica, su La7. Questi sono alcuni passaggi riguardanti… - gaetanomachi : RT @MIsocialTW: È tutto pronto per l’evento annuale per fare il punto sul PON, Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020. Seg… - Fabiazep : RT @MIsocialTW: È tutto pronto per l’evento annuale per fare il punto sul PON, Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020. Seg… - pressappoco : RT @MIsocialTW: È tutto pronto per l’evento annuale per fare il punto sul PON, Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020. Seg… - MIsocialTW : È tutto pronto per l’evento annuale per fare il punto sul PON, Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-202… -