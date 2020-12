La compilation di Natale dell’etichetta friulana TOKS Records

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilsi avvicina e come da tradizione l’etichetta discografica e casa di produzione, che racchiude alcuni fra i più interessanti artisti della scena indie del Nordest, annuncia l’uscita dellanatalizia, che quest’anno si intitolerà “È… vai”, in collaborazione con Music Force. Un titolo volutamente ironico, perfettamente in stile, per un augurio di Buonche è allo stesso tempo anche un auspicio di poter lasciarsi alle spalle un anno particolarmente difficile per tutti. Lasarà disponibile su tutte le piattaforme internazionali di streaming a partire da martedì 15 dicembre e conterrà – oltre a tutte le canzoni didegli scorsi anni – una serie di ...