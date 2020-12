Google Down: YouTube, Drive e Gmail sono stati inaccessibili per oltre un’ora (Di lunedì 14 dicembre 2020) YouTube e altri servizi di Google sono momentaneamente in Down (immagine: YouTube)Alcuni servizi di Google come YouTube, Google Drive, Google Meet, Gmail e Google Hangouts hanno registrato dei disservizi nella tarda mattinata di oggi. La ricerca invece ha continuato a proseguire senza problemi, a quanto pare. Stando alle segnalazioni degli utenti su Downdetector i problemi hanno iniziato a verificarsi alle 12:30 di lunedì 14 dicembre. Dopo circa un’ora, YouTube è tornato a funzionare, così come Google Classroom e Google Meet. Lo stato di Google Workspace può essere verificato tramite ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020)e altri servizi dimomentaneamente in(immagine:)Alcuni servizi dicomeMeet,Hangouts hanno registrato dei disservizi nella tarda mattinata di oggi. La ricerca invece ha continuato a proseguire senza problemi, a quanto pare. Stando alle segnalazioni degli utenti sudetector i problemi hanno iniziato a verificarsi alle 12:30 di lunedì 14 dicembre. Dopo circaè tornato a funzionare, così comeClassroom eMeet. Lo stato diWorkspace può essere verificato tramite ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - GianniVezzani1 : Google down, giornata storica: in tilt motore di ricerca, Youtube e posta. Ciò che non sapremo mai - tako_amhero : Cavoli mi sono perso il google down accipicchia -