Gomez-Gasperini | la rottura è sancita | “Quando andrò via saprete”

Una rottura inaspettata tra il calciatore simbolo della squadra atalantina ed il suo allenatore Giampiero Gasperini. Tifosi divisi. Il finale che nessuno si aspettava, Papu Gomez, campione e leader indiscusso, simbolo dell'Atalanta dei miracoli che da comune provinciale è salita sul tetto d'Europa lo scorso anno, sfiorando l'impresa della finale champions lo scorso anno. La rottura è stata sancita da un post pubblicato dal calciatore argentino sul suo profilo Instagram, parole che non lasciano troppo spazio all'interpretazione, la storia è conclusa, si volterà pagina. Non è ancora chiaro cosa sia successo tra il calciatore ed il tecnico Gasperini, ma è certo che qualcosa si è incrinato in occasione di una delle sfide ...

