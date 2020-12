Genoa-Juventus, la furia di Masiello contro l’arbitro: “Già che ci siete fate una festa” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Finale turbolento al Ferraris in occasione di Genoa-Juventus, match della undicesima giornata di Serie A 2020/2021. Il finale della partita terminata 3-1 per i bianconeri grazie a due rigori concessi giustamente dall’arbitro Di Bello a Cristiano Ronaldo e compagni, ha registrato la furia di Andrea Masiello. Secondo quanto riporta Sky Sport, Masiello avrebbe detto all’indirizzo di Di Bello: “Già che ci siete fate una festa”. Parole polemiche che accendono un post partita tutto sommato corretto e privo di proteste. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Finale turbolento al Ferraris in occasione di, match della undicesima giornata di Serie A 2020/2021. Il finale della partita terminata 3-1 per i bianconeri grazie a due rigori concessi giustamente dalDi Bello a Cristiano Ronaldo e compagni, ha registrato ladi Andrea. Secondo quanto riporta Sky Sport,avrebbe detto all’indirizzo di Di Bello:che ciuna. Parole polemiche che accendono un post partita tutto sommato corretto e privo di proteste. SportFace.

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH… - juventusfc : E' tempo di #Highlights! #GenoaJuve, su @JuventusTV! ?? - UEFAcom_it : ?? La Juventus supera 3-1 il Genoa in trasferta! - AndreaPalmi94 : RT @LiveBianconera: La #Juventus ieri sera ha ritrovato la vittoria in campionato su un campo di provincia e ha ritrovato anche #Dybala.… - manerwski : RT @LiveBianconera: La #Juventus ieri sera ha ritrovato la vittoria in campionato su un campo di provincia e ha ritrovato anche #Dybala.… -