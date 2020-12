Europa-League | i sorteggi dei sedicesimi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi 14 Dicembre 2020 si sono registrati idiper idi finale. Per le squadre Italiane la strada si fa pesante, ci saranno delle sfide non certamente facili sulla carta. Sarà importante avere il giusto atteggiamento per provare a superare gli avversari. La via sarà in salita, si soffrirà ma si dovrà stare sempre sul pezzo, pronti a fare l’impresa.: uno complicato La Roma affronterà neiil Braga, mentre il Napoli se la vedrà con gli spagnoli del Granada. Sfida dal fascino storico invece per il Milan che pesca la Stella Rossa dell’ex Inter Dejan Stankovic. Tra le altre partite spiccano Lilla-Ajax, Benfica-Arsenal e Real Sociedad-Manchester United. Roma, Napoli e Milan giocheranno ...