DP World Tour Championship

Ultima gara dell'anno per lo European Tour con il DP World Tour Championship. Un solo italiano in campo, Renato Paratore.

DP World Tour Championship: i risultati

Si è giocato sul percorso del Jumeirah Golf Estate, a Dubai, l'ultimo torneo dello European Tour per la stagione 2020. Ha avuto la meglio l'inglese Matthew Fitzpatrick (-15) che ha battuto di un solo colpo il suo connazionale Lee Westwood (-14). In terza posizione si sono classificati a pari merito il norvegese Viktor Hovland e lo statunitense Patrick Reed (-13). Non una prestazione positiva per Renato Paratore (+5) che ha chiuso in 60^ posizione con i parziali nei quattro giri di 75, 73, 70 e 75. In Race To Dubai Paratore ha chiuso con un buon 21^ posto, grazie alla buona stagione da lui disputata. Ha invece avuto la meglio Lee Westwood che torna alla vittoria della Race To Dubai dopo averla vinta nel 1998, nel 2000 e nel 2009.

