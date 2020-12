Cresce la positività | ma meno morti

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Cuomo Contagi a 17.938 (l'11,75% dei tamponi fatti). I decessi sono 484 Come sempre il fine settimana porta una diminuzione dei contagi e dei tamponi e un lieve aumento dell'indice di. Ieri il bollettino del Covid19 stilato dal ministero della Salute non ha fatto eccezione: 17.938 i nuovi casi registrati, contro i 19.903 del giorno precedente, a fronte di 152.697 tamponi refertati (sabato erano stati 196.439), ciò che fa risalire l'indice di, ovvero il tasso di tamponi «rossi» su quelli effettuati: dal 10,13 di sabato si è passati all'11,75 di ieri, la percentuale più alta da lunedì 7 dicembre. Insomma, siamo nel plateau e l'obiettivo di curvare verso il basso l'andamento resta lontano. Anche perché ci sono altri dati che preoccupano. Ieri per la prima volta dopo una settimana è tornato a salire il numero ...