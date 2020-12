Corsa ai tamponi pre-Natale: dove, come e quando farli nel Lazio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Natale sta arrivando e oltre alla Corsa ai regali, quest’anno nel Lazio, c’è anche la Corsa ai tamponi. In vista delle festività e degli spostamenti in tanti stanno programmando un tampone rapido prima del 24. Ma dove si può effettuare? Nella Capitale, come già enunciato, ci sono tre modalità per sottoporsi ad un tampone: Presentarsi ad uno dei drive-in allestiti dalla Regione Lazio Effettuare il tampone nelle farmacie adibite Recarsi in uno dei centri privati autorizzati Leggi anche: Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi come fare il tampone prima di Natale Se si vuol fare un tampone in un drive-in allestito nella Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilsta arrivando e oltre allaai regali, quest’anno nel, c’è anche laai. In vista delle festività e degli spostamenti in tanti stanno programmando un tampone rapido prima del 24. Masi può effettuare? Nella Capitale,già enunciato, ci sono tre modalità per sottoporsi ad un tampone: Presentarsi ad uno dei drive-in allestiti dalla RegioneEffettuare il tampone nelle farmacie adibite Recarsi in uno dei centri privati autorizzati Leggi anche: Italia zona rossa o gialla ae Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesifare il tampone prima diSe si vuol fare un tampone in un drive-in allestito nella Regione ...

CorriereCitta : Corsa ai tamponi pre-Natale: dove, come e quando farli nel Lazio - GraRulli : @wolfPris Penso che proprio non sanno vivere! Io non mi smuovo ma se parte la corsa ai tamponi perché “l’amico che… - roccomanconi : @tb84pc Ricordo tue due citazioni improbabili su Svezia e RSA, tipo il 50% dei morti etc... Vedendo chi ti da cors… - infoitsalute : La corsa ai tamponi nei laboratori privati del Veneziano per poter incontrare i familiari a Natale - infoitsalute : Corsa ai tamponi di Natale: i rischi, la giungla dei costi, le regole e l'elenco aggiornato dei laboratori -