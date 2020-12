Come si tornerà a scuola in gennaio? In taxi e con corsi di recupero (Di lunedì 14 dicembre 2020) A scuola ci si andrà anche in taxi. Nel decreto legge Ristori c’è anche questo. Affinché la maggior parte degli alunni possa riprendere in presenza a partire dal 7 gennaio i Comuni e per le Regioni potranno stipulare convenzioni con società private di bus e con titolari di licenze taxi e trasporto collettivo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) A scuola ci si andrà anche in taxi. Nel decreto legge Ristori c’è anche questo. Affinché la maggior parte degli alunni possa riprendere in presenza a partire dal 7 gennaio i Comuni e per le Regioni potranno stipulare convenzioni con società private di bus e con titolari di licenze taxi e trasporto collettivo.

