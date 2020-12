C’è un fantasma tra di voi ed è la sua ex Puoi liberartene così

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ed eccola lì, la situazione che non avreste mai voluto vivere e che invece vi ha coinvolte e tirato dentro con tutte le scarpe: tra voi c’è un terzo incomodo, ed è la sua ex! Sarebbe bello poter indorare la pillola e assicurarvi che andrà tutto bene, ma non è: se lei sta ancora aleggiando sulla vostra vita di coppia, la relazione non decollerà mai. La sua presenza si avverte in casa e all’interno degli armadi, a volte persino negli angoli più visibili degli ambienti, e che dire quando si manifesta nei pensieri e nelle parole? Sembra la scena perfetta di un film horror da vedere al cinema e invece no: è la vostra vita, minata dalla presenza persistente deldella sua ex storica. Se c’è un termine di paragone costante, se ci sono frasi o pensieri a lei riferiti, se è innominabile, ma per davvero, perché la sola pronuncia del suo nome provoca ...