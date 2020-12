Brogli elettorali a Reggio Calabria: arrestato un consigliere comunale del Pd (Di lunedì 14 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Antonino Castorina, attuale consigliere dem comunale di Reggio Calabria e della Città metropolitana, è uno dei due arrestati oggi dalla polizia nell’ambito dell’indagine della Procura della Repubblica su presunte operazioni illecite collegate al voto nelle ultime elezioni comunali. Il secondo uomo coinvolto dell’operazione è Carmelo Giustra, presidente di un seggio elettorale al cui interno, è stato accertato, sono state riscontrate irregolarità. I due sono attualmente agli arresti domiciliari. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Antonino Castorina, attuale consigliere dem comunale di Reggio Calabria e della Città metropolitana, è uno dei due arrestati oggi dalla polizia nell’ambito dell’indagine della Procura della Repubblica su presunte operazioni illecite collegate al voto nelle ultime elezioni comunali. Il secondo uomo coinvolto dell’operazione è Carmelo Giustra, presidente di un seggio elettorale al cui interno, è stato accertato, sono state riscontrate irregolarità. I due sono attualmente agli arresti domiciliari.

