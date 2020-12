Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: “uno strano dono per Antonito” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Novità importanti giungono dalla Spagna in merito alle Anticipazioni di Una Vita. Nello specifico, Antonito riceverà una proposta inaspettata che renderà felice sia lui che tutta la sua famiglia, ma questo comporterà dei seri problemi che l’uomo sembra ignorare. Infatti, il Palacios riceverà un dono inaspettato di cui non riuscirà a comprenderne il significato, ma che, in realtà, cela un messaggio nascosto relativo alla scelta che farà. Trame spagnole Una Vita, Antonito diventerà ministro? Una svolta importante sta per giungere nella Vita del Palacios e la sua consorte. Di cosa stiamo parlando? Ebbene, le Anticipazioni spagnole di Una Vita ci preannunciano che ad Antonito gli verrà chiesto di diventare ministro. Una notizia che ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Novità importanti giungono dalla Spagna in merito alledi Una. Nello specifico, Antonito riceverà una proposta inaspettata che renderà felice sia lui che tutta la sua famiglia, ma questo comporterà dei seri problemi che l’uomo sembra ignorare. Infatti, il Palacios riceverà uninaspettato di cui non riuscirà a comprenderne il significato, ma che, in realtà, cela un messaggio nascosto relativo alla scelta che farà. TrameUna, Antonito diventerà ministro? Una svolta importante sta per giungere nelladel Palacios e la sua consorte. Di cosa stiamo parlando? Ebbene, ledi Unaci preannunciano che ad Antonito gli verrà chiesto di diventare ministro. Una notizia che ha ...

