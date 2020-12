Alessandro morto a soli 8 anni: i dolori alle gambe, poi la diagnosi choc (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un dolore che nessuno dovrebbe mai provare. Il piccolo Alessandro Sgambati muore a soli 8 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia terribile. Il bambino si spegne tra le mura domestiche a Oriago di Mira, in provincia di Venezia. La famiglia ha desiderato ringraziare l’intera equipe dell’Oncoematologia pediatrica di Padova, che fino all’ultimo ha lottato insieme al piccolo Alessandro. Sono stati 3 lunghi anni di cure assidue, da quando è stata diagnosticata la terribile malattia, un tumore, cominciata dopo l’estate del 2017 quando Alessandro ha iniziato ad accusare dei dolori muscolari alle gambe. Con il trascorre del tempo e l’acuirsi della gravità della situazione, gli accertamenti hanno confermato tutto. Da allora, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un dolore che nessuno dovrebbe mai provare. Il piccoloSgambati muore a, dopo aver lottato a lungo contro una malattia terribile. Il bambino si spegne tra le mura domestiche a Oriago di Mira, in provincia di Venezia. La famiglia ha desiderato ringraziare l’intera equipe dell’Oncoematologia pediatrica di Padova, che fino all’ultimo ha lottato insieme al piccolo. Sono stati 3 lunghidi cure assidue, da quando è stata diagnosticata la terribile malattia, un tumore, cominciata dopo l’estate del 2017 quandoha iniziato ad accusare deimuscolari. Con il trascorre del tempo e l’acuirsi della gravità della situazione, gli accertamenti hanno confermato tutto. Da allora, ...

