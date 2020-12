Un trucchetto semplice e veloce per evitare che i carciofi ci anneriscano le mani (Di domenica 13 dicembre 2020) In inverno i carciofi sono gli ortaggi più apprezzati, molto versatili, con cui si possono preparare tantissime ricette, antipasti, primi, secondi, contorni. E’ possibile trovarli in commercio già dall’inizio di novembre, e rimangono sulle nostre tavole fino alla primavera. I carciofi non sono solo buoni a livello gustativo, ma sono anche ottimi da consumare per i benefici che apportano al nostro organismo, sono ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per il periodo invernale. D’altra parte, però, hanno un difetto, macchiano. Tendono a macchiare di nero le mani, i piatti, i denti, se si mangiano crudi. Quindi noi oggi abbiamo deciso di svelare un trucchetto a coloro che ancora non lo conoscono, in modo da evitare questo fastidioso annerimento quando li si preparano. I ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020) In inverno isono gli ortaggi più apprezzati, molto versatili, con cui si possono preparare tantissime ricette, antipasti, primi, secondi, contorni. E’ possibile trovarli in commercio già dall’inizio di novembre, e rimangono sulle nostre tavole fino alla primavera. Inon sono solo buoni a livello gustativo, ma sono anche ottimi da consumare per i benefici che apportano al nostro organismo, sono ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per il periodo invernale. D’altra parte, però, hanno un difetto, macchiano. Tendono a macchiare di nero le, i piatti, i denti, se si mangiano crudi. Quindi noi oggi abbiamo deciso di svelare una coloro che ancora non lo conoscono, in modo daquesto fastidioso annerimento quando li si preparano. I ...

