Un gol per tempo e il Palermo va: notte fonda per la Casertana (Di domenica 13 dicembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiPalermo – notte fonda per la Casertana, un gol per tempo e il Palermo si sbarazza dei campani che restano ancora nella parte bassa della graduatoria. La formazione di Guidi è arrivata in Sicilia ampiamente rimaneggiata a causa del coronavirus e ha provato, comunque, a fare la sua partita, al netto di un’avversaria che ci ha messo tanta qualità e voglia di vincere sin dalle prime battute. Gara che si sblocca al 20? grazie a Rauti. Falchetti che tentano il tutto per tutto e hanno il merito di rimanere in partita almeno fino al 27? della ripresa, momento nel quale arriva anche il raddoppio rosanero di Lucca, il gol che chiude completamente la contesa. non ci sono altre emozioni se non l’espulsione di Buschiazzo e Marconi per reciproche ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020)di lettura: 2 minutiper la, un gol pere ilsi sbarazza dei campani che restano ancora nella parte bassa della graduatoria. La formazione di Guidi è arrivata in Sicilia ampiamente rimaneggiata a causa del coronavirus e ha provato, comunque, a fare la sua partita, al netto di un’avversaria che ci ha messo tanta qualità e voglia di vincere sin dalle prime battute. Gara che si sblocca al 20? grazie a Rauti. Falchetti che tentano il tutto per tutto e hanno il merito di rimanere in partita almeno fino al 27? della ripresa, momento nel quale arriva anche il raddoppio rosanero di Lucca, il gol che chiude completamente la contesa. non ci sono altre emozioni se non l’espulsione di Buschiazzo e Marconi per reciproche ...

