Sia accusa Shia LaBeouf | “Bugiardo | malato | mi ha trascinato in una relazione adultera”

Leggi su biccy

(Di domenica 13 dicembre 2020) Fka Twigs ha fatto causa al suo exper abusi, aggressione e procurato disagio emotivo. La cantautrice britannica ha ancheto l’attore di averle consapevolmente trasmesso una malattia venerea. Raggiunto dal Timesha commentato la querela: “Ammetto di essere stato offensivo con me stesso e con tutti quelli intorno a me per anni. Non sono in grado di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento. Non ho scuse per il mio alcolismo o aggressività, solo razionalizzazioni… ho ferito le persone più vicine a me. Mi vergogno di quella storia e mi dispiace per coloro a cui ho fatto del male. Non c’è nient’altro che posso dire, davvero. Molte delle accuse non sono vere. Sto partecipando ad un programma di disintossicazione in 12 fasi e sono impegnato a fare quello che ...