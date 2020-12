Sci di fondo oggi: orari 10 e 15 km Davos, tv, startlist, programma (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora Coppa del Mondo in quel di Davos oggi: in terra svizzera, dopo le sprint di ieri, vanno in scena una 10 km a tecnica libera femminile e una 15 km, sempre a tecnica libera, maschile, entrambe con partenza a intervalli in uno dei luoghi simbolo del fondo globale. Nutrita, ancora una volta, la pattuglia italiana, che ha vissuto ieri la vittoria di Federico Pellegrino nella sprint maschile. Anche quest’oggi non ci sarà il blocco scandinavo, assente anche la prossima settimana a Dresda. Questi saranno i numeri di partenza delle italiane nella prima delle due gare odierne, quella femminile: 3 Cristina Pittin, 10 Francesca Franchi, 19 Elisa Brocard, 23 Ilaria Debertolis, 43 Anna Comarella. Per quanto riguarda invece gli uomini, numero 14 per Davide Graz, 25 per Simone Daprà, 26 per Stefano Gardener, 58 per Giandomenico ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora Coppa del Mondo in quel di: in terra svizzera, dopo le sprint di ieri, vanno in scena una 10 km a tecnica libera femminile e una 15 km, sempre a tecnica libera, maschile, entrambe con partenza a intervalli in uno dei luoghi simbolo delglobale. Nutrita, ancora una volta, la pattuglia italiana, che ha vissuto ieri la vittoria di Federico Pellegrino nella sprint maschile. Anche quest’non ci sarà il blocco scandinavo, assente anche la prossima settimana a Dresda. Questi saranno i numeri di partenza delle italiane nella prima delle due gare odierne, quella femminile: 3 Cristina Pittin, 10 Francesca Franchi, 19 Elisa Brocard, 23 Ilaria Debertolis, 43 Anna Comarella. Per quanto riguarda invece gli uomini, numero 14 per Davide Graz, 25 per Simone Daprà, 26 per Stefano Gardener, 58 per Giandomenico ...

