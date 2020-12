PUBG Mobile banna 1.49 millioni di profili in una settimana per imbrogli (Di domenica 13 dicembre 2020) Non c’è nulla di peggio nei videogiochi di coloro che imbrogliano. Per questo PUBG Mobile ha voluto fare piazza pulita di tutti quelli che non rispettano le regole durante le gare di esports andando a bannare ben 1.49 milioni di profili in una sola settimana. Tutto ciò è stato possibile grazie al sistema anti-disonestà. La cifra record di account eliminati è stata raggiunta nella settimana tra il quattro e il dieci dicembre, come riportato da Tencent. Ci sono differenti trucchi che gli imbroglioni usano durante il gioco per avere dei vantaggi sleali, ma la maggior parte dei ban sono arrivati per l’utilizzo del trucco dell’auto mirino. Ma ecco qui le percentuali con i relativi ban: Visione a raggi X: 24 per cento Trucco dell’auto mirino: 26 per ... Leggi su esports247 (Di domenica 13 dicembre 2020) Non c’è nulla di peggio nei videogiochi di coloro cheano. Per questoha voluto fare piazza pulita di tutti quelli che non rispettano le regole durante le gare di esports andando are ben 1.49 milioni diin una sola. Tutto ciò è stato possibile grazie al sistema anti-disonestà. La cifra record di account eliminati è stata raggiunta nellatra il quattro e il dieci dicembre, come riportato da Tencent. Ci sono differenti trucchi che glioni usano durante il gioco per avere dei vantaggi sleali, ma la maggior parte dei ban sono arrivati per l’utilizzo del trucco dell’auto mirino. Ma ecco qui le percentuali con i relativi ban: Visione a raggi X: 24 per cento Trucco dell’auto mirino: 26 per ...

esports247_it : PUBG Mobile banna 1.49 millioni di profili in una settimana per imbrogli - mioGMD : RT @pillsphere: KRJP Solo Squad 20kill 5finge all gyro |PUBG MOBILE - pillsphere : KRJP Solo Squad 20kill 5finge all gyro |PUBG MOBILE - Keerthi63946329 : ?? on @YouTube: INSANE LOOT vs Level 6 SQUAD in Metro Royale! | PUBG MOBILE Metro Royale - connorplayxd : Pubg mobile xd ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PUBG Mobile 14 milioni di dollari in palio per il 2021 di PUBG MOBILE Corriere dello Sport.it Cyberpunk 2077: guida a 13 fra le armi migliori del gioco Secondo un nuovo report, la patch 1.04 di Cyberpunk 2077 rilasciata da poche ore non ha ancora risolto i problemi più gravi su PS4 e PS5.. Come vi abbiamo segnalato, CD Projekt RED ha rilasciato la pa ... Among Us è sempre più popolare: tutti i giochi più scaricati di novembre 2020 (foto) Sensor Tower ha appena condiviso il solito report sui giochi più scaricati nel panorama mobile, relativamente sia alla piattaforma Android che a quella iOS ... Secondo un nuovo report, la patch 1.04 di Cyberpunk 2077 rilasciata da poche ore non ha ancora risolto i problemi più gravi su PS4 e PS5.. Come vi abbiamo segnalato, CD Projekt RED ha rilasciato la pa ...Sensor Tower ha appena condiviso il solito report sui giochi più scaricati nel panorama mobile, relativamente sia alla piattaforma Android che a quella iOS ...