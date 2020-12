Milano – Uomo cerca di bruciare viva la compagna: salvata in extremis (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo averla cosparsa di benzina, ha cercato di dare fuoco alla convivente. Fallendo, per fortuna. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un pregiudicato marocchino di 32 anni, con le accuse di rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti alle prime luci dell’alba in un appartamento milanese in zona Rogoredo. La Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo averla cosparsa di benzina, hato di dare fuoco alla convivente. Fallendo, per fortuna. I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un pregiudicato marocchino di 32 anni, con le accuse di rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti alle prime luci dell’alba in un appartamento milanese in zona Rogoredo. La

