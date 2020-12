Milan-Parma, i convocati di Pioli: non c’è Saelemaekers (Di domenica 13 dicembre 2020) Alle ore 20:45 a San Siro si chiuderà l’undicesimo turno del campionato di Serie A. Il Milan capolista ospiterà il Parma nel tentativo di mantenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici. Nell’elenco dei convocati di Stefano Pioli non figura il nome di Saelemaekers così come sarà assente, ancora una volta, Ibrahimovic. Ecco tutti i rossoneri a disposizione del tecnico. convocati Pioli PER Milan-Parma PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Leao, Maldini, Rebic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Alle ore 20:45 a San Siro si chiuderà l’undicesimo turno del campionato di Serie A. Ilcapolista ospiterà ilnel tentativo di mantenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici. Nell’elenco deidi Stefanonon figura il nome dicosì come sarà assente, ancora una volta, Ibrahimovic. Ecco tutti i rossoneri a disposizione del tecnico.PERPORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Leao, Maldini, Rebic. SportFace.

AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - SOSFanta : ?? FLASH - #Milan, quattro non convocati per il #Parma: out Saelemaekers, il motivo ? - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Live Serie A ?? Verso Genoa-Juventus e M… - MilanWorldForum : Milan: il motivo dell'assenza di Saele -) -