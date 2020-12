LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: grande Paris, è quinto! Kryenbuehl beffa Kilde! (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 11.22 Janka perde nel finale ed è nono a 0.83. Ora Ganong, poi Muzaton e Innerhofer. L’altoatesino ci deve credere! 11.21 Le sorprese non sono finite! 0.22 di vantaggio per Janka al quarto intermedio! 11.19 Il quarantenne austriaco Reichelt è 14° a 1?79. Ora lo svizzero Janka. 11.18 Al momento comanda a sorpresa lo svizzero Kryenbuehl con 0.09 su Kilde e 0.15 su Clarey. Quarto Feuz a 0.26, quinto Mayer a 0.32, sesto un ottimo Paris a 0.35. L’azzurro poteva vincere, ha commesso un errore che gli è costato almeno 3-4 decimi. Ma va bene così: l’importante è che sia tornato quello di prima! 11.17 CLAREY TERZO A 0.15 DA Kryenbuehl! Classifica assurda, ma può ancora succedere di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 11.22 Janka perde nel finale ed è nono a 0.83. Ora Ganong, poi Muzaton e Innerhofer. L’altoatesino ci deve credere! 11.21 Le sorprese non sono finite! 0.22 di vantaggio per Janka al quarto intermedio! 11.19 Il quarantenne austriaco Reichelt è 14° a 1?79. Ora lo svizzero Janka. 11.18 Al momento comanda a sorpresa lo svizzerocon 0.09 su Kilde e 0.15 su Clarey. Quarto Feuz a 0.26, quinto Mayer a 0.32, sesto un ottimoa 0.35. L’azzurro poteva vincere, ha commesso un errore che gli è costato almeno 3-4 decimi. Ma va bene così: l’importante è che sia tornato quello di prima! 11.17 CLAREY TERZO A 0.15 DA! Classifica assurda, ma può ancora succedere di ...

