(Di domenica 13 dicembre 2020) Inviato da Paola Demarinis - Gentile Ministra Azzolina, mi presento: sono Paola, dottoressa indell’educazione e della formazione con specialistica in; lavoro presso la scuolacome educatrice per l’assistenza specialistica. L'articolo .

orizzontescuola : Io, specializzata in Scienze pedagogiche non posso accedere al sostegno nella primaria. Lettera -

Ultime Notizie dalla rete : specializzata Scienze

Orizzonte Scuola

ADRIA «Sto ricevendo migliaia di messaggi da tutta Italia. In molti mi stanno raccontando i quotidiani episodi di razzismo che subiscono nel mondo del lavoro e nella scuola. Ecco ...Cerchi un'idea per un regali per un appassionato di libri per Natale 2020? Ecco qui qualche idea che potrebbe fare al caso tuo!