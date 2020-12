Inter, Conte: “La squadra crea occasioni e sta bene. Ecco qual è il piano B” (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter dimezza provvisoriamente il distacco nei confronti del Milan capolista. I nerazzurri conquistano tre punti importanti contro il Cagliari. Decidono le reti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku, vanificando il vantaggio iniziale di Sottil. La vittoria cancella parzialmente l'amarezza per l'eliminazione da Champions ed Europa League.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="1024" Conte, getty/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN: "I ragazzi meritano i complimenti. Nel primo tempo ci siamo ritrovato sotto di un gol. A volte certe situazioni possono togliere lucidità. Invece i ragazzi non hanno perso la testa. Un allenatore dovrebbe essere preoccupato quando la squadra non crea ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) L'dimezza provvisoriamente il distacco nei confronti del Milan capolista. I nerazzurri conquistano tre punti importanti contro il Cagliari. Decidono le reti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku, vanificando il vantaggio iniziale di Sottil. La vittoria cancella parzialmente l'amarezza per l'eliminazione da Champions ed Europa League.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="1024", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dellaai microfoni di DAZN: "I ragazzi meritano i complimenti. Nel primo tempo ci siamo ritrovato sotto di un gol. A volte certe situazioni possono togliere lucidità. Invece i ragazzi non hanno perso la testa. Un allenatore dovrebbe essere preoccupato quando lanon...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : Riascolta la conferenza stampa di Antonio conte alla vigilia di #CagliariInter - SkySport : Marotta: 'Lo scudetto non è un obbligo. Conte sta migliorando l'Inter' - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: L’Inter vince con pieno merito contro un Cagliari oggettivamente inferiore. Grandissimo Barella, bene anche i cambi, che… - FInterlettuale : Oggi la squadra ha giocato bene e in maniera sensata,anche se preoccupa la cronica difficoltà a concretizzare.… -